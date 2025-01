In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters zeigte sich Bezos am Sonntag «sehr optimistisch», was die Raumfahrt-Agenda der künftigen US-Regierung angeht. «Elon hat sehr deutlich gemacht, dass er im öffentlichen Interesse und nicht zu seinem persönlichen Vorteil handelt. Und ich nehme ihn beim Wort», sagte Bezos.