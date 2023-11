Bei den Einfamilienhäusern gingen die Preise in den städtischen Gemeinden einer kleinen Agglomeration oder ausserhalb einer Agglomeration am deutlichsten (-2,2 Prozent) zurück, während die Preise in den städtischen Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration am meisten stiegen (+0,9 Prozent). Bei den Eigentumswohnungen fand der grösste Preisanstieg in der Kategorie der städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration statt (+2,3 Prozent). Der stärkste Rückgang der Eigentumswohnungspreise fand in der Kategorie der städtischen Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration statt (-1,4 Prozent).