Gemeindetypen entwickeln sich unterschiedlich

Die Entwicklung in den verschiedenen Gemeindetypen war unterschiedlich. Einfamilienhäuser wiesen im vierten Quartal in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration den stärksten Preisanstieg auf. Derweil sanken die Preise in städtischen Gemeinden einer mittelgrossen Agglomeration am deutlichsten.