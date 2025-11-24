Das Unternehmen verfolge eine mögliche Verbindung mit Anglo American nicht weiter, teilte BHP am Montag mit. Ein Zusammenschluss hätte zwar «starke strategische Vorzüge» geboten, hiess es von BHP weiter. Der Konzern sei jedoch auch von der Stärke seiner eigenen Wachstumsstrategie überzeugt. Noch am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, BHP habe einen neuen Übernahmeversuch für Anglo American gestartet.