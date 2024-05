Eine erneute Fristverlängerung sei erforderlich, um weiter über den Vorschlag zu diskutieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in London mit. BHP hat bereits mehrere Körbe kassiert: Zuletzt schlug Anglo American vor einer Woche ein erneut erhöhtes Übernahmeangebot aus, welches das Unternehmen mit rund 38,6 Milliarden britischen Pfund (knapp 45,4 Mrd Euro) bewertete. Die Frist für diese Offerte endet an diesem Mittwoch.