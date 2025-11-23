Im vergangenen Jahr hatte BHP versucht, Anglo American für rund 49 Milliarden Dollar zu übernehmen. BHP ist insbesondere an den Kupfervorkommen von Anglo in Lateinamerika interessiert, die für die Energiewende von Bedeutung sind. Der Deal scheiterte jedoch an der Forderung von BHP, dass Anglo seine südafrikanischen Platin- und Eisenerzgeschäfte abspaltet. BHP nahm nach sechswöchigen Bemühungen von dem Vorhaben Abstand.