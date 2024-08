Biden habe nach der Verhandlungsrunde am Freitag separat mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem katarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani telefoniert, teilte das Weisse Haus mit. Die drei seien überzeugt, dass der Prozess nun in der Endphase angelangt sei, berichtete ein US-Regierungsvertreter nach dem Gespräch. Man wollte in der kommenden Woche in Kairo auf dieser Ebene wieder zusammenkommen «mit dem Ziel, diesen Prozess ein für alle Mal abzuschliessen».