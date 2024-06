Zahlen des Dienstes Nielsen zufolge verfolgten 48 Millionen Fernsehzuschauer in den USA den Schlagabtausch. Damit dürfte die Gesamtzahl am Ende etwa ein Drittel unter den 73 Millionen liegen, die das erste Duell der beiden 2020 miterlebten. Das geringere Interesse der Bürger könnte auf eine weitverbreitete Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit beiden Kandidaten hindeuten. In den USA leben etwa 330 Millionen Menschen.