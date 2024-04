Auf internationalen Druck hin hat Israel am Montag damit begonnen, mehr Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen zu lassen. Eigenen Angaben zufolge wurden am Dienstag 468 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelassen. Das ist die höchste Anzahl seit Beginn des Krieges. Am Montag waren es 419 Lkw. Laut Rotes Kreuz und Vereinte Nationen waren es jedoch weit weniger. Aufgrund von israelischen Bestimmungen seien zahlreiche Fahrzeuge nur halb beladen, teilten die UN mit.