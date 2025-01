Mit den am Montag erlassenen Memoranden seien alle Gebiete des äusseren Kontinentalschelfs vor der Ost- und Westküste der USA, der östliche Golf von Mexiko sowie weitere Teile des nördlichen Beringmeers in Alaska von künftiger Öl- und Gasförderung ausgenommen, hiess es in Bidens Statement. Die Entscheidung gelte unbefristet.