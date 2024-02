Die Vorwahlen in South Carolina sind die ersten offiziell im Nominierungsrennen zur Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Bidens Partei hatte den Wahlkalender der Demokraten reorganisiert, um South Carolina zum ersten Staat zu machen, der die Vorwahlen der Partei abhält. Traditionell hielten diese Positionen Iowa und New Hampshire. Der 81-jährige Biden wollte damit unter anderem die Stimmen der schwarzen Wähler stärken. Trotzdem befürchtete man, dass die überwiegend schwarze Wählerschaft in South Carolina diesmal nicht so zu begeistern sei. Es gab nicht nur Zweifel an Bidens Alter und Sorgen über die hohen Verbraucherpreise, auch die Sicherheit an der Grenze zwischen den USA und Mexiko hätte sich negativ auswirken können. Biden erhielt auch in New Hampshire, wo er letzten Monat nicht einmal auf dem Wahlzettel stand, dank einer Briefwahlkampagne 64 Prozent der Stimmen.