Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sieht sich der Demokrat allerdings mit einer deutlich veränderten politischen Landschaft in den USA konfrontiert. Seit der Kongresswahl halten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sie sind damit in der Lage, Gesetze der Demokraten zu blockieren, die in den USA gleichermassen von beiden Kongress-Kammern verabschiedet werden müssen. Von grösserem Interesse als sonst dürfte damit die Erwiderung der Republikaner sein, die in diesem Jahr von der Gouverneurin des Bundesstaates Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, vorgetragen wird. Sie war Pressesprecherin unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Der Republikaner will im kommenden Jahr ebenfalls erneut antreten. Damit könnte es 2024 wieder zu einem Duell zwischen Biden und Trump kommen.