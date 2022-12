An den grundsätzlichen Mehrheitsverhältnissen im neuen Kongress, der Anfang Januar vereidigt wird, ändert die Abstimmung in Georgia nichts mehr. Die Demokraten konnten den Senat verteidigen. Im Repräsentantenhaus haben künftig dagegen die Republikaner das Sagen. Für Bidens Partei wäre ein zusätzlicher Sitz im Senat dennoch hilfreich - etwa wenn es um die Mehrheit in zahlreichen Ausschüssen geht oder die Besetzung wichtiger Posten an Gerichten. Auch parteiinterne Abweichler liessen sich einfacher überstimmen. Die Republikaner wiederum würden mit einem Sieg ihre Chancen erhöhen, Bidens Regierungspolitik auch im Senat leichter zu durchkreuzen.