Die für Freitag angesetzten Gespräche der Demokraten und Republikaner über die Anhebung der Schuldenobergrenze waren vertagt worden. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen ist nicht ganz klar, wann den USA genau das Geld ausgehen könnte, um ihren Verpflichtungen an den Anleihemärkten nachzukommen. Biden will noch in dieser Woche zum G7-Treffen nach Japan reisen. Seine Abreise ist für Mittwoch geplant.