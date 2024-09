Die Unterstützung der Ukraine zähle zu den obersten Prioritäten der USA, hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung Bidens. «Deswegen kündige ich heute eine Aufstockung der Sicherheitshilfen und eine Reihe weiterer Massnahmen für die Ukraine an, um ihr zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen.»