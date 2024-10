Zuvor nahm Biden an einem Gespräch der Gruppe sieben grosser demokratischer Industrienationen (G7) teil. In der Schalte sei auch über neue Sanktionen gesprochen worden, teilte das Weisse Haus mit. Man arbeite an einem gemeinsamen Statement. «Präsident Biden brachte die volle Solidarität und Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel und sein Volk zum Ausdruck und bekräftigte das eiserne Engagement der Vereinigten Staaten für die Sicherheit Israels.»