Biden: «Ich trauere mit Ihnen»

An die Sturmopfer gerichtet sagte Biden in Georgia: «Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Sie sehe und höre. Ich trauere mit Ihnen, und ich verspreche Ihnen, dass wir Ihnen den Rücken stärken.» Biden machte sich am Donnerstag in Florida und Georgia ein Bild von der Lage, am Mittwoch war er bereits nach South Carolina und North Carolina gereist. US-Medien zufolge sind mittlerweile mehr als 200 Menschen in sechs Bundesstaaten - Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Tennessee und Virginia - ums Leben gekommen.