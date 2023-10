Bundesaussenministerin Annalena Baerbock verlängerte unterdessen ihre Nahost-Reise. Baerbock werde nach ihren Gesprächen in Tel Aviv und Beirut am Freitagabend nach Kairo weiterreisen, hiess es in Delegationskreisen. In Kairo werde sie am Samstag am «Cairo Summit for Peace» teilnehmen, der vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi eröffnet werden soll. Bei der Teilnehmerliste ist noch viel im Fluss. Neben Staats- und Regierungschefs aus der Region werden voraussichtlich weitere EU-Aussenminister teilnehmen.