Ab dem 20. Januar übernimmt die neue Regierung des Republikaners Donald Trump die Amtsgeschäfte in Washington. Sie dürfte in vielen Bereichen andere Schwerpunkte setzen als Biden von den Demokraten. In der Handelspolitik hat Trump bereits eine scharfe Gangart gegen China angekündigt. Er will Importe chinesischer Fahrzeuge behindern, ist aber offen dafür, dass chinesische Konzerne in den USA produzieren.