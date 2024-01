In den vergangenen Wochen war sie bereits in North Carolina und Boston unterwegs. Direkte Vergleiche mit der Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump, der bei der Präsidentschaftswahl im November erneut für die Republikaner antreten will, vermied Yellen bislang. Das soll sich nun jedoch ändern. «Die Infrastruktur unseres Landes ist seit Jahrzehnten in einem schlechten Zustand», heisst es etwa in einem in Auszügen am Montag verbreiteten Manuskript für eine Rede Yellens vor dem Economic Club in Chicago am Donnerstag. «Unter der Trump-Regierung war die Vorstellung, dass etwas zur Reparatur getan wird, eine schlechter Witz. Aber diese Regierung hat geliefert.»