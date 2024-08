Diese sei nicht hilfreich für die Erreichung einer Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, sagte Biden am Donnerstag vor der Presse. Auf die Frage, ob die Tötung Hanijehs die Chancen auf eine Waffenruhe zerstört habe, antwortete Biden: «Es hilft nicht.» Er habe zuvor ein direktes Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geführt, fügte der US-Präsident auf dem Militärstützpunkt Andrews im US-Bundesstaat Maryland hinzu. Dort landete am Donnerstagabend ein Flugzeug mit US-Bürgern, die Russland im Zuge eines gross angelegten Gefangenenaustauschs am Donnerstag freigelassen hatte.