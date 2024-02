Michigan gilt als «swing state» auch als einer der Schlüsselstaaten für die eigentliche Präsidentschaftswahl im November, bei der es wahrscheinlich zu einer Stichwahl zwischen Biden und Trump kommen wird. Beide grossen Parteien haben in dem Bundesstaat gute Chancen auf einen Wahlsieg, das Ergebnis steht also gewissermassen «auf der Kippe». Bei der Wahl 2020 in Michigan lag Biden nur 2,8 Prozentpunkte vor Trump.