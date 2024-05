Beide Seiten gaben am Mittwoch bekannt, man habe eine Einladung des Senders CNN für den 27. Juni angenommen. «Make my day» (grob: «Versüss mir den Tag»), erklärte der Demokrat Biden in einer Videobotschaft. Trump schrieb seinerseits im Internet, Biden sei der «schlechteste Debattierer», mit dem er es jemals zu tun gehabt habe. Zudem wurde als zweiter Termin der 10. September bekannt, dann beim Sender ABC. Angedacht war zudem eine Debatte der beiden Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft im Juli, nach dem Parteitag der Republikaner.