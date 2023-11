Biden rief zum Auftakt des Treffens in der Nähe von San Francisco am Mittwoch dazu auf, die Beziehungen zwischen den USA und China verantwortungsvoll zu gestalten. Der Wettbewerb dürfe nicht in einen Konflikt ausarten. Xi sprach von der «wichtigsten bilateralen Beziehung der Welt». «Für zwei grosse Länder wie China und die Vereinigten Staaten ist es keine Option, sich voneinander abzuwenden», sagte er. «Es ist unrealistisch, dass eine Seite die andere umgestaltet, und Konflikt und Konfrontation haben unerträgliche Folgen für beide Seiten.» Der chinesische Aussenminister Wang Yi resümierte laut chinesischen Staatsmedien, das Treffen sei sehr gut, verständnisvoll, tiefgehend gewesen und geprägt von gegenseitigem Respekt. Es sei ein Meilenstein in den chinesisch-amerikanischen Beziehungen. Xi sagte später bei einem Abendessen mit Managern aus der US-Wirtschaft, es gebe viel Raum für Kooperationen zwischen beiden Ländern. China sei bereit, ein Partner und Freund der USA zu sein.