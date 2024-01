Ex-Präsident Trump nutzte am Wochenende mehrere Wahlkampfauftritte, um weiter seine vielfach widerlegten Behauptungen von Wahlbetrug zu verbreiten und seinerseits gegen Biden auszuteilen - auch am dritten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols am Samstag. Die politische Stimmung in den USA ist aufgeheizt. Das US-Justizministerium beklagt einen «zutiefst beunruhigenden Anstieg der Drohungen» gegen Amtsträger und demokratische Institutionen im Land. Die Präsidentenwahl am 5. November ist die erste seit den dramatischen Verwerfungen rund um die Wahl von 2020, die in einem beispiellosen Gewaltausbruch endeten. Und nach jetzigem Stand deutete sich eine Neuauflage des Rennens zwischen Biden und Trump an. Das nährt Befürchtungen, es könnte wieder zu Chaos und Gewalt kommen.