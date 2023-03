Der US-Präsident wolle den Kongress und die Aufsichtsbehörden um eine Verschärfung der Regeln bitten, sagte die Regierung am Montag in Washington. Es müsse vermieden werden, dass so etwas noch einmal passiere. Die US-Regierung habe schnell reagiert. Deshalb sollten die Amerikaner darauf vertrauen, dass das US-Bankensystem sicher sei.