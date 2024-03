Der 81-Jährige will dabei mit seinen Plänen punkten, Reiche und Unternehmen stärker zu besteuern. Er will aber wohl auch Bedenken wegen seines höheren Alters ausräumen. Bei der im Fernsehen übertragenen und von Millionen Amerikanern verfolgten Rede («State of the Union») wird Biden mindestens eine Stunde sprechen. «Das ist eine Chance für ihn, sich zu präsentieren und möglicherweise einige Bedenken hinsichtlich seines Alters zu zerstreuen», sagte Thomas Alan Schwartz, Professor an der Vanderbilt Universität.