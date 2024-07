Das Land sei auf einem einfachen und dennoch umfassenden Prinzip gegründet worden, schrieb Biden in einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag in der «Washington Post»: «Niemand steht über dem Gesetz. Nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, Kein Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Niemand.» Biden hält noch am Montag eine Rede in Texas, wo er sich zu dem Thema äussern dürfte.