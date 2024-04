Trump würde wahrscheinlich zusätzliche Zölle in Industriesubventionen umwandeln, um die Wirtschaft zu stützen, so die Allianz weiter. Dieses Szenario könnte das Wirtschaftswachstum in den USA und der Welt im ersten Jahr um -0,5 Prozentpunkte beziehungsweise -0,2 Prozentpunkte beeinträchtigen. In diesem Abwärtsszenario mit nahezu vollständiger Umsetzung der Wahlversprechen könnte der effektive Zoll auf 12 Prozent steigen, den höchsten Stand seit den frühen 1940er Jahren. Dabei wären die Kosten für das US-BIP und das globale BIP mit -1,4 Prozentpunkten bzw. -0,6 Prozentpunkten viel höher. Es wird erwarten, dass Trump primär auf Waren abzielt, die für die US-Wirtschaft nicht kritisch sind - das 55 Prozent der importierten chinesischen Waren und 70 Prozent der EU-Waren. Chinas Textilsektor und der Transportausrüstungssektor der USA wären am stärksten betroffen.