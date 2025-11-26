Hinzu komme, dass der Stammtisch generationenbedingt unter Druck sei und buchstäblich allmählich auszusterben drohe, ohne dass im gleichen Ausmass neue Formen der geselligen Treffpunkte entstehen würden, sagte Paganini. «Parallel dazu verändert sich das Freizeit-, Ausgangs- und Konsumverhalten: Mehr Aktivitäten finden zu Hause oder in privatem Rahmen statt, oft begleitet von Streaming, Gaming oder sozialen Medien.»