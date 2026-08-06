Bei Sandoz sieht der Experte «starke langfristige Treiber und Chancen»: Im Fokus steht zunächst die wachstumsstarke, aber kleinere der beiden Sandoz-Sparten - Biosimilars. Diese seien für den Konzern von zentraler Bedeutung, da sie Wachstum und Margen vorantreiben, so Schneider. Zudem: «Da viele Biologika kurz vor dem Patentablauf stehen, ist die Marktchance beträchtlich.» Derweil liefern Generika die notwendigen Barmittel, wobei die beginnende Generikafizierung von Abnehmmitteln (GLP-1) nach Ansicht von Schneider eine sehr grosse Chance dargestellt - «und Sandoz ist gut positioniert, um davon zu profitieren».