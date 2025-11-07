Die Metsera-Aktie legte am Donnerstag in New York um zehn Prozent zu und hat seit Bekanntwerden von Novos Einstieg in das Rennen rund 50 Prozent gewonnen. Pfizer versucht, den im September vereinbarten Deal zu retten, nachdem Novo in der vergangenen Woche die ursprüngliche Offerte über 7,3 Milliarden Dollar überboten hatte. Metsera entwickelt neuartige GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion – ein Markt, der laut Analystenschätzungen bis Anfang des nächsten Jahrzehnts ein Volumen von 150 Milliarden Dollar erreichen könnte.