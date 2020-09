SIX schliesse sich der Euronext und der Deutschen Börse im Rennen um die Mailänder Börse an, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Montag. SIX lehnte eine Stellungnahme ab.

Reuters hatte bereits zuvor von Insidern erfahren, dass die SIX um die Borsa Italiana mit bieten wolle. Euronext und Deutsche Börse haben Angebote offiziell bestätigt.

(Reuters)