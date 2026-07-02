Dieses Zwischenhoch war zugleich der höchste Stand der Aktie seit Sommer 2021. Daher wird ein Teil der Verluste in den vergangenen Wochen auf Gewinnmitnahmen durch zuvor investierte Anleger zurückgehen. Öl ins Feuer gegossen hat zudem die zuständige Analystin der Bank of America, als sie die Valoren des von CEO Hanneke Faber geleiteten Unternehmens am Dienstag auf «Underperform» von «Neutral» zurückstufte und das Kursziel auf 70 von 85 Franken senkte. In der Folge gaben Aktien um 4,8 Prozent in nur einem Handelstag nach.