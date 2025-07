In seiner Erklärung beklagte Tillis, die Berater des Weissen Hauses hätten Trump nicht angemessen über die Kürzungen beim Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid informiert, das an Personenkreise mit geringem Einkommen, Kinder, ältere sowie behinderte Menschen gerichtet ist. «Was soll ich in zwei oder drei Jahren den 663.000 Menschen sagen, wenn Präsident Trump sein Versprechen bricht und sie aus Medicaid drängt, weil die Finanzierung nicht mehr vorhanden ist», fragte Tillis. Auch bemängelte er die politische Blockade im Kongress, ohne Trump in diesem Zusammenhang namentlich zu erwähnen. «In Washington ist in den letzten Jahren zunehmend deutlich geworden, dass Führungspersönlichkeiten, die bereit sind, überparteilich zu handeln, Kompromisse einzugehen und unabhängiges Denken zu zeigen, zu einer bedrohten Art werden.»