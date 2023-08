Die implizite Grösse der Short-Position macht es trotzdem wahrscheinlich, dass es sich bei den Positionen um eine ausgesprochene Wette auf fallende Kurse am Aktienmarkt handelt und nicht um Hedging-Positionen, die im Zusammenhang mit anderen Positionen stehen. Burry, der durch die Vorhersage des Immobiliencrashs 2008 berühmt wurde, hat sich durch seine Vorhersagen über drohende Risiken eine grosse Fangemeinde in den sozialen Medien geschaffen. Im Januar sagte er einen weiteren Inflationsanstieg voraus und meinte, die USA befänden sich bereits in einer Rezession - was sich noch nicht bewahrheitet hat.