«Ich erinnere mich immer an die Jahre 1999 und 2000, als der Markt eindeutig in einer Blase war. Die Blase platzte, als die Fed die Zinssätze stark anhob und die Wirtschaft in eine Rezession stürzte», fügte er hinzu. Eisman betonte: «Das Schwierigste für einen Portfolio-Manager ist wohl, nichts zu tun, da es so einfach ist, tatsächlich etwas zu tun. Das gleiche gilt auch für die Fed.»