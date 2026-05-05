Burry, der durch «The Big Short» bekannt wurde und während der Finanzkrise mit aggressiven Wetten gegen den US-Immobilienmarkt viel Geld verdient hatte, hatte ab 2019 mit einer optimistischen Haltung zu GameStop massgeblich zur Rallye der Aktie beigetragen. In seinem Substack-Newsletter teilte er seinen Abonnentinnen und Abonennten am Montag jedoch mit, dass er ausgestiegen sei – mit der Begründung, Bedenken wegen der Schuldenlast zu haben, die GameStop für eine solche Übernahme auf sich nehmen müsste.