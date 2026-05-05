Die «Big‑Short»-Legende Michael Burry informierte am Montag auf Substack über grössere Portfolioumschichtungen. Unter anderem stieg er im Zuge der Übernahme von eBay vollständig bei GameStop aus.
Burry, der durch «The Big Short» bekannt wurde und während der Finanzkrise mit aggressiven Wetten gegen den US-Immobilienmarkt viel Geld verdient hatte, hatte ab 2019 mit einer optimistischen Haltung zu GameStop massgeblich zur Rallye der Aktie beigetragen. In seinem Substack-Newsletter teilte er seinen Abonnentinnen und Abonennten am Montag jedoch mit, dass er ausgestiegen sei – mit der Begründung, Bedenken wegen der Schuldenlast zu haben, die GameStop für eine solche Übernahme auf sich nehmen müsste.
«Ich habe meine gesamte GME-Position verkauft», schrieb Burry. «Egal, wie ich es betrachte - die ‚Instant Berkshire‘-These war nie tragfähig.»
GameStop hatte 125 Dollar pro eBay-Aktie in Bar- und Aktienform geboten - ein Mehrfaches des aktuellen Werts. Burry betonte, dass dies sein erster Verkauf seit dem Start seines Newsletters sei. Die GameStop-Aktie verlor nach Handelsende über 2 Prozent.
Der Ausstieg aus GameStop ist der neueste Schritt in einer Reihe von Burrys öffentlich bekannten Transaktionen. Ebenfalls am Montag informierte er auf Substack über neue Put-Optionen auf den iShares Semiconductor ETF.
«Selbst im logarithmischen Chart wirkt die Entwicklung überdehnt. Was für eine Rallye – die Krone auf einem mehr als zehnjährigen, explosiven Lauf» und fügte hinzu: «Bei den aktuellen Bewertungen und in dieser Phase des Zyklus bin ich glücklich, jede dieser Aktien zu shorten».
(Bloomberg/cash)