Burry bezeichnete das Unternehmen als das Amazon von Brasilien, Mexiko und Argentinien und prognostizierte für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 30 Prozent auf über 40 Milliarden US-Dollar. «Ich erwarte langfristig eine jährliche Rendite von 15 Prozent über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren», schrieb er. Im zweiten Halbjahr 2025 hatte Burry die Bestände von MercadoLibre auf null heruntergefahren.