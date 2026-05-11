Die Aktien von MercadoLibre, dem lateinamerikanischen E-Commerce- und Fintech-Unternehmen, brachen am Freitag 13 Prozent ein. Es war der grösste Tagesverlust seit November 2024. Das Unternehmen hat zum vierten Mal in Folge die Quartals-Gewinnschätzungen verfehlt.
Eine Gelegenheit für den Investor Michael Burry, wie es scheint. Der durch die Dokumentation «The Big Short» bekannt gewordene Burry schrieb am Freitag auf Substack, dass die Aktien unter seine Bewertung gefallen seien und er deshalb eingestiegen sei.
Burry bezeichnete das Unternehmen als das Amazon von Brasilien, Mexiko und Argentinien und prognostizierte für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von 30 Prozent auf über 40 Milliarden US-Dollar. «Ich erwarte langfristig eine jährliche Rendite von 15 Prozent über einen Zeitraum von mindestens 15 Jahren», schrieb er. Im zweiten Halbjahr 2025 hatte Burry die Bestände von MercadoLibre auf null heruntergefahren.
Grund für die Gewinnenttäuschung im letzten Quartal ist die rasante Expansion inmitten des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich digitaler Dienstleistungen in Lateinamerika. Die Aktie liegt mehr als 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Juni.
(Bloomberg/cash)