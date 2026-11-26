Finanzinvestor Michael Burry, der durch seine Wette gegen den US-Hypothekenmarkt 2008 bekannt wurde, hat seine Put-Optionen auf den technologielastigen Börsenindex Nasdaq 100 abgestossen. «Weltweit ist mein Portfolio stärker long und weniger short als seit einiger Zeit», schrieb Burry am frühen Mittwoch in einem Beitrag auf seinem Substack Cassandra Unchained. «Wenn ich weniger short sage, bin ich derzeit abgesehen von Palantir-Puts und MetLife-Puts vorübergehend fast vollständig long. Vorübergehend, weil ich weiterhin Short-Möglichkeiten prüfe.»
Anleger ziehen sich angesichts wachsender Sorgen über den Handel rund um künstliche Intelligenz aus Technologiewerten zurück. Dieser hatte den breiteren Markt in den vergangenen drei Jahren nach oben getrieben.
Der Nasdaq 100 fiel am Mittwoch im Tagesverlauf um bis zu 4,7 Prozent und entfernte sich damit 20 Prozent von seinem Hoch aus dem Oktober. Ein solcher Rutsch signalisiert einen Bärenmarkt. Anschliessend holte der Index den Grossteil der Tagesverluste auf und schloss 0,6 Prozent im Minus.
Druck auf den Markt brachte die Aktie von Nvidia, die vier Prozent schwächer schloss und damit die Korrektur vom 31-Prozent-Kurssprung vom Montag ausweitete. Anleger beschäftigen sich mit der Frage, wie es für den KI-Chip-Riesen weitergeht, nachdem Jensen Huang wieder als Präsident und CEO eingesetzt wurde.
«Da der CBOE Volatility Index, auch VIX genannt, derzeit steigt und der Markt fällt, sind die meisten Puts selbst auf solide Unternehmen, die nominell mit dem KI-Ausbau in Verbindung stehen, sehr teuer. Damit bleibt der direkte Leerverkauf von Stammaktien derzeit das wichtigste Instrument, um eine pessimistische Einschätzung auszudrücken. So günstig es auch sein mag, Aktien leerzuverkaufen, die Asymmetrie wirkt in die falsche Richtung», schrieb Burry. Er fügte hinzu, dass er long in «unterbewerteten Stammaktien, LEAP-Calls und Vorzugsaktien» sei.
«Sie liegen weit aus dem Geld, und ich habe sie für ein paar Dollar bekommen. Sie haben sich bereits verdoppelt, und ich habe noch nicht entschieden, wie ich mit ihnen weiter verfahre», sagte er. «Mein Plan ist, Nvidia während einer Phase des Marktoptimismus bei einem Kurs näher an 200 Dollar je Aktie wieder leerzuverkaufen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt nicht.»
Burry beurteilt den Handel rund um KI seit Langem pessimistisch und hat in den vergangenen Monaten auf seinem Substack Positionen offengelegt. Im April kaufte er Puts auf den iShares Semiconductor ETF mit dem Tickersymbol SOXX. Im Juli stockte er diese Position auf und ging Short-Positionen in Nvidia, Applied Materials und Tesla ein.
Als Technologiewerte in den vergangenen sechs Wochen zu fallen begannen, löste Burry Short-Positionen auf. Dazu gehörte der Verkauf von Puts auf Nvidia und den VanEck Semiconductor ETF mit dem Tickersymbol SMH.
Zu den grösseren Positionen in Burrys Portfolio gehören nun MercadoLibre, Temple & Webster Group und JD.com. Er sagte ausserdem, er halte Aktien von Adobe, Birkenstock, Deckers Outdoor, Molina Healthcare, HCA Healthcare, Lululemon Athletica, Fiserv, Veeva Systems, PayPal und Build-A-Bear Workshop. Darüber hinaus besitzt Burry nachrangige Vorzugsaktien von Fannie Mae und Freddie Mac sowie Vorzugsaktien von QXO. Hinzu kommen Call-LEAPS auf Sprouts Farmers Market und Zoetis, deren Laufzeiten «mehrere Jahre» in die Zukunft reichten.
(Bloomberg/cash)