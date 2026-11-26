«Sie liegen weit aus dem Geld, und ich habe sie für ein paar Dollar bekommen. Sie haben sich bereits verdoppelt, und ich habe noch nicht entschieden, wie ich mit ihnen weiter verfahre», sagte er. «Mein Plan ist, Nvidia während einer Phase des Marktoptimismus bei einem Kurs näher an 200 Dollar je Aktie wieder leerzuverkaufen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt nicht.»