Michael Burry, der durch seine Wetten gegen den Immobilienmarkt während der Finanzkrise 2008 und den darauf basierenden Spielfilm «The Big Short» bekannt wurde, hatte letzte Woche in einem Beitrag auf X das Unternehmen wegen seiner aktienbasierten Vergütung und Aktienrückkäufe kritisiert. Laut einem Bericht von Barron's reagierte Nvidia am Wochenende mit einem Memo an Wall-Street-Analysten, in dem solche Behauptungen angesprochen werden.