Michael Burry, der durch seine Wetten gegen den Immobilienmarkt während der Finanzkrise 2008 und den darauf basierenden Spielfilm «The Big Short» bekannt wurde, hatte letzte Woche in einem Beitrag auf X das Unternehmen wegen seiner aktienbasierten Vergütung und Aktienrückkäufe kritisiert. Laut einem Bericht von Barron's reagierte Nvidia am Wochenende mit einem Memo an Wall-Street-Analysten, in dem solche Behauptungen angesprochen werden.
In einem separaten X-Post am Montag sagte Burry, dass er zu seiner Analyse stehe und dass er weitere Gedanken zu seinem Zeitplan veröffentlichen werde. Er wies auch auf einen Beitrag auf seinem Substack hin.
Burry reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar. Nvidia, mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, reagierte ebenfalls nicht sofort.
Zirkuläre Investments im Fokus
Nvidia wurde in den letzten Wochen von Burry verstärkt unter die Lupe genommen, was die Zirkularität von KI-Geschäften, die Umsatzrealisierung und die Art und Weise betrifft, wie Megacap-Technologieunternehmen ihre Computerausrüstung abschreiben. Die Aktien von Nvidia stiegen am Montag um 2,1 Prozent, liegen aber immer noch 12 Prozent unter ihrem Rekordwert von Ende Oktober.
Burrys Kommentare kommen inmitten einer wachsenden Vorsicht der Investoren, die sich über eine mögliche KI-Blase sorgen. Nvidia und der Konkurrent Advanced Micro Devices haben bei einigen Anlegern Bedenken geweckt, weil sie «zirkuläre» Vereinbarungen mit Anbietern künstlicher Intelligenz getroffen haben. In einer Vereinbarung mit OpenAI plant Nvidia, bis zu 100 Milliarden Dollar in das Startup zu investieren, das im Gegenzug Rechenzentren mit Millionen von Nvidia-Chips bauen würde.
Diese Art von Vereinbarungen - die an einige Partnerschaften aus der Dot-Com-Ära erinnern - bergen die Gefahr, den Markt aufzublähen und das Schicksal zahlreicher Unternehmen miteinander zu verknüpfen.
Alternde Grafikprozessoren
Ein weiterer Streitpunkt ist die Frage, wie schnell die teuren Chips von Nvidia, die sogenannten Grafikprozessoren (GPUs), veraltet sein werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, wenn Unternehmen bereit sind, Billionen in die Ausstattung von Rechenzentren mit dieser Technologie zu investieren.
Nvidia sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob die Ausgaben für die KI-Infrastruktur nachhaltig sind. Chief Executive Officer Jensen Huang wies die Befürchtungen über eine Blase zurück, als er letzte Woche die Quartalsergebnisse vorlegte und sagte, dass das Geschäft weiterhin stark sei.
Nvidia sagte, dass der Umsatz im Januar-Quartal etwa 65 Milliarden US-Dollar betragen wird, etwa 3 Milliarden US-Dollar mehr als von Analysten prognostiziert. Das Unternehmen wies auch darauf hin, dass der für die kommenden Quartale erwartete Umsatzsprung von einer halben Billion Dollar noch grösser ausfallen könnte als erwartet.
«Es wurde viel über eine KI-Blase gesprochen», sagte Huang damals. «Von unserem Standpunkt aus sehen wir etwas ganz anderes.»
(Bloomberg)