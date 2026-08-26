«Oberste Priorität»

Kürzlich hatten KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Meta bei Cybersicherheits-Tests reale Websites gehackt. «Diese Sicherheitsvorfälle sind schockierend, und sie sollten die Leute aufrütteln», sagte ​Gates. Er betonte, wie einzigartig die aktuelle Entwicklung mit KI sei: «In der ​Vergangenheit hat Technologie so etwas nie getan. Dieses Mal ist ​es anders. Dies ist wie ein evolutionärer Meilenstein.» Die Gesellschaft müsse einen Weg finden, das zu regulieren. In einem Blogbeitrag ‌vom Mittwoch forderte er eine neue internationale Organisation zur Verwaltung von KI, ähnlich den Abkommen zu Atomkontrollen oder zum Schutz der Ozonschicht.