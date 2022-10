In einem Artikel auf seiner Webseite verwies Gross auf das Pimco-Produkt und Jeffrey Gundlachs DoubleLine Total Return Bond Fund, die in diesem Jahr Einbussen von fast 17 Prozent beziehungsweise 14 Prozent zu verkraften haben. Ihre Benchmark - der US-Anleihen-Gesamtindex von Bloomberg – ist in diesem Jahr um 16 Prozent gefallen, da die aggressive Straffung der US-Geldpolitik am Anleihemarkt zu einem Abverkauf führte.