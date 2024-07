Verglichen mit dem 52-Wochen-Tief am 22. April stieg der Kurs bis aktuell um die 80 Prozent, damals gab Tesla einen positiv ausfallenden Gewinn für das erste Quartal bekannt. In den zehn letzten Tagen hat die Aktie jeweils im Plus geschlossen. Seit 24. Juni resultiert ein Gewinn von nicht weniger als 44 Prozent.