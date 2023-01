Diese so genannten B-Token sollen eins-zu-eins durch gesperrte Reserven der Münzen, auf denen sie basieren, gedeckt werden. Die Reserven sollten in speziellen Wallets gespeichert werden, um sie von Kunden- und Börsengeldern zu trennen, so die auf der Binance-Website veröffentlichten Prozesse. B-Token erfordern in der Regel keine Aufsicht oder direkte Beteiligung der ursprünglichen Schöpfer der Münzen.