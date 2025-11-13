Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass sich der US-Pharmakonzern von seiner kompletten verbleibenden Beteiligung an BioNTech trennen will. Pfizer äusserte sich dazu nicht. Die in Frankfurt notierten Titel rutschten um gut sechs Prozent ab, während die US-Aktien vorbörslich knapp fünf Prozent einbüssten.