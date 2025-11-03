Die Zahlung des US-Pharmakonzerns für die gemeinsame Entwicklung eines Krebsmedikaments liess den Umsatz von BioNTech im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro steigen. Unter dem Strich fiel allerdings ein Verlust von 28,7 Millionen Euro an, nach einem Gewinn von 198,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Auch für das Gesamtjahr erwartet BioNTech wegen der anhaltenden Investitionen in die fortgeschrittene Produktentwicklung einen Nettoverlust.