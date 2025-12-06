Der Modulatorkandidat Gotistobart habe eine Verringerung des Sterberisikos um mehr als die Hälfte im Vergleich zur Standard-Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge gezeigt, deren Erkrankung unter einer vorherigen Immuntherapie in Kombination mit Chemotherapie fortgeschritten war, teilte Biontech am Samstagabend mit.