Brustkrebs ist die weltweit am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Frauen. Insbesondere für Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gibt es oft nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. BioNTech will die klinische Entwicklung nun weltweit ausweiten. Eine zweite globale Phase-3-Studie läuft bereits, um Zulassungsanträge unter anderem in den USA und der EU vorzubereiten. Das Unternehmen prüft den Kandidaten zudem in Kombination mit weiteren Therapien.