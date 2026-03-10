Die Gründer von BioNTech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, wollen sich aus der Führung der Mainzer Biotechfirma zurückziehen und ein neues Unternehmen gründen. Der Managementwechsel solle bis Ende 2026 erfolgen, teilte das durch seinen Covid-19-Impfstoff bekannt gewordene Unternehmen am Dienstag mit. Das neue Unternehmen soll sich auf die Erforschung und Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation konzentrieren. BioNTech selbst will sich künftig stärker auf seine wachsende Pipeline an Produktkandidaten in der späten klinischen Entwicklung fokussieren.
Der Aufsichtsrat hat mit der Suche nach Nachfolgern für die Positionen des Vorstandschefs und der Medizinchefin begonnen. BioNTech plant, Rechte und mRNA-Technologien in die neue Firma einzubringen. Im Gegenzug soll BioNTech eine Minderheitsbeteiligung sowie künftige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren erhalten. Eine bindende Vereinbarung wird bis Ende des ersten Halbjahres erwartet. Die bestehende klinische Pipeline sowie das Geschäft mit dem Covid-19-Impfstoff bleiben von den Plänen unberührt.
(Reuters)