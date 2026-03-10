Die Gründer von BioNTech, Ugur Sahin und Özlem Türeci, ‌wollen ⁠sich aus der Führung der Mainzer Biotechfirma ⁠zurückziehen und ein neues Unternehmen gründen. Der Managementwechsel solle ‌bis Ende 2026 erfolgen, teilte ‌das durch seinen ​Covid-19-Impfstoff bekannt gewordene Unternehmen am Dienstag mit. Das neue Unternehmen soll sich auf die Erforschung und Entwicklung von mRNA-Innovationen der nächsten Generation ‌konzentrieren. BioNTech selbst will sich künftig stärker auf seine wachsende Pipeline an Produktkandidaten in der ​späten klinischen Entwicklung fokussieren.